Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Швейцарія послаблює карантин

Четвер, 15 квітня 2021, 01:39
Швейцарія послаблює карантин

Уряд Швейцарії 14 квітня прийняв рішення про пом'якшення карантинних обмежень з наступного тижня.

Джерело: Reuters

Деталі: Ресторанам дозволять відкрити тераси, кінотеатрам, театрам і концертним майданчикам також буде дозволено приймати гостей з понеділка, 19 квітня, проте з дотриманням дистанції та маскового режиму.

Крім того, з дотриманням обмежень дозволять проводити спортивні заходи.

Університети і центри освіти для дорослих можуть поновлювати очні заняття – також із обмеженнями.

Ці кроки уряд робить, незважаючи на погіршення ситуації з коронавірусом у країні в останні дні.

Нагадаємо: Швейцарія оприлюднила план на 1 мільярд швейцарських франків (1,08 млрд доларів) щодо безкоштовного тестування населення на коронавірус у рамках заходів полегшеного виходу країни з карантинних обмежень.

"Українська правда" в Threads

Теми: Швейцаріякарантинкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

Усі новини...
Швейцарія
До Швейцарії з початку війни ввезли 75 тонн російського золота – розслідування
Швейцарія не дозволила реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які готували для України
У нейтральній Швейцарії дізнались, як їхні бронеавтомобілі потрапили в Україну
Останні новини
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
Усі новини...
Реклама: