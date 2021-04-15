Швейцарія послаблює карантин

Уряд Швейцарії 14 квітня прийняв рішення про пом'якшення карантинних обмежень з наступного тижня.

Джерело: Reuters

Деталі: Ресторанам дозволять відкрити тераси, кінотеатрам, театрам і концертним майданчикам також буде дозволено приймати гостей з понеділка, 19 квітня, проте з дотриманням дистанції та маскового режиму.

Крім того, з дотриманням обмежень дозволять проводити спортивні заходи.

Університети і центри освіти для дорослих можуть поновлювати очні заняття – також із обмеженнями.

Ці кроки уряд робить, незважаючи на погіршення ситуації з коронавірусом у країні в останні дні.

Нагадаємо: Швейцарія оприлюднила план на 1 мільярд швейцарських франків (1,08 млрд доларів) щодо безкоштовного тестування населення на коронавірус у рамках заходів полегшеного виходу країни з карантинних обмежень.