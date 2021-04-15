Швейцария ослабляет карантин

Правительство Швейцарии 14 апреля приняло решение о смягчении карантина со следующей недели.

Источник: Reuters

Детали: Ресторанам позволят открыть террасы, кинотеатрам, театрам и концертным площадкам также будет разрешено принимать гостей с понедельника, 19 апреля, однако с соблюдением дистанции и масочного режима.

Кроме того, с соблюдением ограничений позволят проводить спортивные мероприятия.

Университеты и центры образования для взрослых могут возобновлять очные занятия - также с ограничениями.

Эти шаги правительство делает, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом в стране в последние дни.

Напомним: Швейцария обнародовала план на 1 млрд швейцарских франков (1,08 млрд долларов) по бесплатному тестированию населения на коронавирус в рамках мероприятий облегченного выхода страны из карантина.