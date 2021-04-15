Глава МЗС Німеччини проти зупинки "Північного потоку-2" через конфлікт в Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас не бачить підстав зупиняти будівництво газопроводу "Північний потік-2" в умовах загострення конфлікту довкола України.

Про це політик заявив в ефірі телеканалу ARD, повідомляє "Європейська правда".

"Ця дискусія триває довго. Це (зупинка будівництва газопроводу – ред.) б не призвело обов’язково до зміни поведінки Росії, я думаю, все було б навпаки", – вважає глава МЗС Німеччини.

Він додав, що зараз важливо чітко донести Росії, що вона не повинна вдаватись до дій, які призведуть до небажаного ніким конфлікту.

"У результаті Москва також не зацікавлена у відновленні боїв на Сході України", – сказав Маас.

Спорудження російського газопроводу "Північний потік-2" перебуває на фінальному етапі, але з новими санкціями США з’явилися шанси на те, що проєкт так і не буде завершено, попри те, що у Німеччині не хочуть відмовлятися від нього.

Водночас, США досі не оголосили про нові санкції щодо трубопроводу попри тиск Конгресу на адміністрацію Байдена зробити це.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Білий дім веде переговори щодо призначення спеціального посланника для керівництва переговорами про зупинку будівництва газопроводу "Північний потік 2".