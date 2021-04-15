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Глава МИД Германии против остановки "Северного потока-2" из-за конфликта в Украине

Четверг, 15 апреля 2021, 09:54
Фото 1news.com.ua

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не видит оснований останавливать строительство газопровода "Северный поток-2" в условиях обострения конфликта вокруг Украины.

Об этом политик заявил в эфире телеканала ARD, сообщает "Европейская правда".

"Эта дискуссия продолжается долго. Это (остановка строительства газопровода – ред.) не привело бы обязательно к изменению поведения России, я думаю, все было бы наоборот", - считает глава МИД Германии.

Он добавил, что сейчас важно четко донести России, что она не должна прибегать к действиям, которые приведут к нежелательному ни для кого конфликту.

"В результате Москва также не заинтересована в восстановлении боев на Востоке Украины", – сказал Маас.

Строительство российского газопровода "Северный поток-2" находится на финальном этапе, но с новыми санкциями США появились шансы на то, что проект так и не будет завершен, несмотря на то, что в Германии не хотят отказываться от него.

В то же время США до сих пор не объявили о новых санкциях в отношении трубопровода, несмотря на давление Конгресса на администрацию Байдена, чтобы сделать это.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Белый дом ведет переговоры о назначении специального посланника для руководства переговорами об остановке строительства газопровода "Северный поток-2".

Темы: ГерманияСеверный поток-2РосcияУкраина


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