На Донеччині від вибуху невідомого предмета постраждав підліток

У місті Покровськ Донецької області 14 квітня внаслідок вибуху невідомого предмета при спалюванні листя постраждав підліток.

Джерело: ГУ ДСНС у Донецькій області

Деталі: 14 квітня о 16:00 до Головного управління надійшла інформація про вибух невідомого предмета на вул. Томанова у м. Покровськ (у 1962-2016 роках Красноармійськ). На місце події виїхали фахівці 9-го Державного пожежно-рятувального загону.

Було встановлено, що під час проведення населенням спалювання листя на подвір’ї 3-поверхового житлового будинку сталась одиночна детонація невідомого предмета.

У результаті події постраждав підліток, 2006 року народження, який був госпіталізований до Центральної районної лікарні м. Покровськ.

Руйнувань внаслідок детонації немає.

Обставини події з’ясовують співробітники Національної поліції.