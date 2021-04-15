В Донецкой области от взрыва неизвестного предмета пострадал подросток
В городе Покровск Донецкой области 14 апреля в результате взрыва неизвестного предмета при сжигании листьев пострадал подросток.
Источник: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Детали: 14 апреля в 16:00 в Главное управление поступила информация о взрыве неизвестного предмета на ул. Томанова в г. Покровск (в 1962-2016 годах Красноарме́йск). На место происшествия выехали специалисты 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда.
Было установлено, что при проведении населением сжигания листвы во дворе 3-этажного жилого дома произошла одиночная детонация неизвестного предмета.
В результате происшествия пострадал подросток, 2006 года рождения, который был госпитализирован в Центральную районную больницу г. Покровск.
Разрушений в результате детонации нет.
Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Национальной полиции.