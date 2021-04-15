В Донецкой области от взрыва неизвестного предмета пострадал подросток

В городе Покровск Донецкой области 14 апреля в результате взрыва неизвестного предмета при сжигании листьев пострадал подросток.

Источник: ГУ ГСЧС в Донецкой области

Детали: 14 апреля в 16:00 в Главное управление поступила информация о взрыве неизвестного предмета на ул. Томанова в г. Покровск (в 1962-2016 годах Красноарме́йск). На место происшествия выехали специалисты 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда.

Было установлено, что при проведении населением сжигания листвы во дворе 3-этажного жилого дома произошла одиночная детонация неизвестного предмета.

В результате происшествия пострадал подросток, 2006 года рождения, который был госпитализирован в Центральную районную больницу г. Покровск.

Разрушений в результате детонации нет.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Национальной полиции.