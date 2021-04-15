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Словенія дозволила в’їзд без карантину щепленим "Спутником V"

Четвер, 15 квітня 2021, 10:23

Уряд Словенії на додачу до раніше затверджених вакцин дозволив в’їзд в країну без обов’язкового карантину щепленим вакцинами "Спутник V" і Janssen.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення уряду Словенії.

"Для перетину кордону без обов'язкового карантину на дому на додачу до препаратів Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca додаються вакцини "Спутник V", а також Johnson&Johnson. У разі двох нових вакцин потрібен доказ щеплення проти COVID-19, не менше ніж за 21 день до в'їзду в країну ", - йдеться у повідомленні.

За наявності підтвердження вакцинації негативний тест на COVID-19 не вимагається.

Також Словенія розширила перелік категорій осіб, від яких не вимагатиме карантину і негативного ПЛР-тесту при в’їзді в країну.

Зокрема, від цієї вимоги звільнили школярів старше 15 років і осіб, які їх супроводжують, людей, які здійснюють піклування у приватних господарствах чи піклуються про неповносправних членів родини.

Влада Словенії з понеділка почала пом'якшувати обмеження і скасувала комендантську годину, що діяла з жовтня минулого року. Крім того, з 12 квітня початкові школи перейшли до очної форми навчання.

Теми: Словеніякарантин


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