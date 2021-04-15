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Словения разрешила въезд без карантина привитым "Спутник V"

Четверг, 15 апреля 2021, 10:23

Правительство Словении в дополнение к ранее утвержденным вакцинам разрешило въезд в страну без обязательного карантина привитым вакцинами "Спутник V" и Janssen.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение правительства Словении.

"Для пересечения границы без обязательного карантина на дому в дополнение к препаратам Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca добавляются вакцины "Спутник V", а также Johnson&Johnson. В случае двух новых вакцин требуется доказательство прививки против COVID-19, не менее чем за 21 день до въезда в страну", - говорится в сообщении.

При наличии подтверждения вакцинации отрицательный тест на COVID-19 не требуется.

Также Словения расширила перечень категорий лиц, от которых не требуется соблюдение карантина и отрицательный ПЦР-тест при въезде в страну.

В частности, от этого требования освободили школьников старше 15 лет и лиц, их сопровождающих, людей, которые ухаживают за членами семьи, нуждающимися в опеке.

Власти Словении с понедельника начали смягчать ограничения и отменили комендантский час, действовавшей с октября прошлого года. Кроме того, с 12 апреля начальные школы перешли на очную форму обучения.

Темы: Словениякарантин


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