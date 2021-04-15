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На Франківщині горіла COVIDна лікарня

Четвер, 15 квітня 2021, 10:41

В Івано-Франківській області горіла Долинська центральна районна лікарня, де лікують хворих на коронавірус.

Джерело: Державна служба із надзвичайних ситуацій

Деталі: Повідомлення про пожежу у лікарні надійшло до рятувальників вранці 15 квітня.

Загорання виникло на покрівлі двоповерхової будівлі та однієї кімнати старого корпусу Долинської ЦРЛ.

З будівлі евакуювали 37 осіб, з них 4 особи не ходячі.

 

Згодом пожежу локалізували на площі 250 м кв. та ліквідували.

Жертв та постраждалих немає.

Для забезпечення електроенергією реанімаційного відділення задіяли генератор ДСНС.

 

Українська правда
Теми: Івано-Франківська областьпожежамедицинаCovid-2019коронавірус


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