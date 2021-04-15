На Франківщині горіла COVIDна лікарня

В Івано-Франківській області горіла Долинська центральна районна лікарня, де лікують хворих на коронавірус.

Джерело: Державна служба із надзвичайних ситуацій

Деталі: Повідомлення про пожежу у лікарні надійшло до рятувальників вранці 15 квітня.

Загорання виникло на покрівлі двоповерхової будівлі та однієї кімнати старого корпусу Долинської ЦРЛ.

З будівлі евакуювали 37 осіб, з них 4 особи не ходячі.

Згодом пожежу локалізували на площі 250 м кв. та ліквідували.

Жертв та постраждалих немає.

Для забезпечення електроенергією реанімаційного відділення задіяли генератор ДСНС.