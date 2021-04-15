На Франківщині горіла COVIDна лікарня
Четвер, 15 квітня 2021, 10:41
В Івано-Франківській області горіла Долинська центральна районна лікарня, де лікують хворих на коронавірус.
Джерело: Державна служба із надзвичайних ситуацій
Деталі: Повідомлення про пожежу у лікарні надійшло до рятувальників вранці 15 квітня.
Загорання виникло на покрівлі двоповерхової будівлі та однієї кімнати старого корпусу Долинської ЦРЛ.
З будівлі евакуювали 37 осіб, з них 4 особи не ходячі.
Згодом пожежу локалізували на площі 250 м кв. та ліквідували.
Жертв та постраждалих немає.
Для забезпечення електроенергією реанімаційного відділення задіяли генератор ДСНС.
Українська правда