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На Франковщине горела COVIDная больница

Четверг, 15 апреля 2021, 10:41
На Франковщине горела COVIDная больница

В Ивано-Франковской области горела Долинская центральная районная больница, где лечат больных на коронавирус.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Сообщение о пожаре в больнице поступило к спасателям утром 15 апреля.

Возгорание возникло на кровле двухэтажного здания и одной комнаты старого корпуса Долинской ЦРБ.

Из здания эвакуировали 37 человек, из них 4 человека не ходячие.

 

Впоследствии пожар локализовали на площади 250 кв.м. и ликвидировали.

Жертв и пострадавших нет.

Для обеспечения электроэнергией реанимационное отделение задействовали генератор ГСЧС.

 

Украинская правда
Темы: Ивано-Франковская областьпожармедицинаCovid-2019коронавирус
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