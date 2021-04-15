На Франковщине горела COVIDная больница
Четверг, 15 апреля 2021, 10:41
В Ивано-Франковской области горела Долинская центральная районная больница, где лечат больных на коронавирус.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Детали: Сообщение о пожаре в больнице поступило к спасателям утром 15 апреля.
Возгорание возникло на кровле двухэтажного здания и одной комнаты старого корпуса Долинской ЦРБ.
Из здания эвакуировали 37 человек, из них 4 человека не ходячие.
Впоследствии пожар локализовали на площади 250 кв.м. и ликвидировали.
Жертв и пострадавших нет.
Для обеспечения электроэнергией реанимационное отделение задействовали генератор ГСЧС.
Украинская правда