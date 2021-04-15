На Франковщине горела COVIDная больница

В Ивано-Франковской области горела Долинская центральная районная больница, где лечат больных на коронавирус.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Сообщение о пожаре в больнице поступило к спасателям утром 15 апреля.

Возгорание возникло на кровле двухэтажного здания и одной комнаты старого корпуса Долинской ЦРБ.

Из здания эвакуировали 37 человек, из них 4 человека не ходячие.

Впоследствии пожар локализовали на площади 250 кв.м. и ликвидировали.

Жертв и пострадавших нет.

Для обеспечения электроэнергией реанимационное отделение задействовали генератор ГСЧС.