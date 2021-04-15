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Посол у Німеччині: Україні доведеться подумати про ядерний статус, якщо її не приймуть в НАТО

Четвер, 15 квітня 2021, 10:50

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Захід надати Україні сучасне озброєння і негайно прийняти в НАТО, в іншому разі на порядок денний вийде питання відновлення ядерного статусу. 

Таку заяву він зробив в ефірі головної німецької радіостанції Deutschlandfunk в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Описуючи ситуацію в Україні, Мельник назвав її катастрофічною. 

"За нашими даними, майже 90 тисяч військових, а також їхні збройні системи були стягнені до кордону та у район окупованого Криму і Донбасу. Це розгортання - не просто гра м’язами… Ми маємо справу з найбільшим переміщенням військ у Росії з часу Другої світової війни", - заявив дипломат. 

Він підкреслив, аби захистити себе, Україна потребує не тільки солідарності Заходу, але й найсучасніших систем озброєнь. 

"Нам потрібні не лише гарні слова. Нам потрібна військова підтримка… Нам потрібні найсучасніші системи озброєння, щоб зміцнити нашу обороноздатність", - заявив український дипломат. 

За його словами, без підтримки і санкцій, які були введені після анексії Криму та під час війни на Донбасі, Україна, мабуть, не вижила б за останні сім років, але цього все ще недостатньо. "Зараз нам також потрібні серйозні кроки. Німеччина є четвертим за величиною експортером зброї у світі, і я вважаю, що Федеративна республіка також могла б відмовитися від цієї моралізаторської політики", - сказав посол.

Мельник також наполіг, що Україна повинна негайно стати членом НАТО, щоб захиститись від російської агресії. В іншому разі Києву доведеться повернути на порядок денний питання ядерного статусу. 

"Ми повинні зробити все можливе для того, щоб завтра чи післязавтра Путін нас не загарбав. Єдиною можливістю для цього є те, щоб Україна нарешті стала членом НАТО. Якби Україна була членом НАТО в 2014 році,.. до анексії і цієї жахливої війни на Сході ніколи не дійшло б", - сказав він.

"В України немає іншого вибору: або ми є частиною союзу такого як НАТО і робимо свій внесок, щоб ця Європа стала сильнішою, або тоді у нас залишається єдина опція - озброюватись самим, і можливо, знову подумати про ядерний статус. Як інакше ми можемо гарантувати нашу оборону?", - резюмував дипломат. 

Теми: НімеччинаНАТОядерна зброяУкраїна


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