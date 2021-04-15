Посол в Германии: Украине придется подумать о ядерном статусе, если ее не примут в НАТО

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Запад предоставить Украине современное вооружение и немедленно принять ее в НАТО, иначе на повестку дня выйдет вопрос восстановления ядерного статуса.

Такое заявление он сделал в эфире главной немецкой радиостанции Deutschlandfunk в четверг, сообщает "Европейская правда".

Описывая ситуацию в Украине, Мельник назвал ее катастрофической.

"По нашим данным, почти 90 000 (российских. - Ред.) военных, а также их вооруженные системы были стянуты к границе и в район оккупированного Крыма и Донбасса. Это развертывание - не просто игра мускулами... Мы имеем дело с самым крупным перемещением войск в России со времени Второй мировой войны", - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что чтобы защитить себя, Украина нуждается не только в солидарности Запада, но и в самых современных системах вооружения.

"Нам нужны не только хорошие слова. Нам нужна военная поддержка... Нам нужны современные системы вооружения, чтобы укрепить нашу обороноспособность", - заявил украинский дипломат.

По его словам, без поддержки и санкций, которые были введены после аннексии Крыма и во время войны в Донбассе, Украина, видимо, не выжила бы за последние семь лет, но этого все еще недостаточно. "Сейчас нам также нужны серьезные шаги. Германия является четвертым по величине экспортером оружия в мире, и я считаю, что Федеративная республика также могла бы отказаться от этой морализаторской политики", - сказал посол.

Мельник также настоял, что Украина должна немедленно стать членом НАТО, чтобы защититься от российской агрессии. Иначе Киеву придется вернуть на повестку дня вопрос ядерного статуса.

"Мы должны сделать все возможное для того, чтобы завтра или послезавтра Путин нас не захватил. Единственной возможностью для этого является то, чтобы Украина наконец стала членом НАТО. Если бы Украина была членом НАТО в 2014 году… до аннексии и этой ужасной войны на востоке дело никогда бы не дошло", - сказал он.

"У Украины нет другого выбора: либо мы являемся частью союза такого как НАТО и вносим свой вклад, чтобы эта Европа стала сильнее, или тогда у нас остается единственная опция - вооружаться самим, и возможно, снова подумать о ядерном статусе. Как иначе мы можем гарантировать нашу оборону?" - резюмировал дипломат.