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Війна, безробіття і COVID: українці назвали головні проблеми країни

Четвер, 15 квітня 2021, 10:53
Війна, безробіття і COVID: українці назвали головні проблеми країни
Фото з Facebook Міноборони

Основними проблемами країни українці вважають війну на Донбасі, безробіття та епідемію коронавірусу.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 24-28 березня   

Дослівно: "Ключовими проблемами країни респонденти вважають військовий конфлікт на Сході України (47%), відсутність роботи, безробіття (37%) та епідемію коронавірусу (35%)". 

 

Деталі: Крім того, 27% вважають важливою проблемою низький рівень зарплат і пенсій, 21% – хабарництво та корупцію у владі, по 19% – некомпетентність влади та підвищення тарифів на компослуги, 16% – неможливість отримати якісне медобслуговування.

Соціологи зазначають, що в порівнянні з липнем 2020 року кількість тих, хто вважає епідемію коронавірусу важливою проблемою для країни зросла удвічі.   

На особистому рівні найважливішими проблемами українці вважають низький рівень зарплат та пенсій (38%) та підвищення тарифів на компослуги (35%).

Епідемію коронавірусу особистою проблемою вважають 25%, війну на сході України – 24%, підвищення цін на основні товари та послуги – 23%, відсутність роботи – 23%, неможливість отримати якісне медобслуговування – 16%, хабарництво та корупцію у владі – 14%, некомпетентність влади – 13%. 

 

З липня 2020 року значно зросла кількість тих, хто вважають особистими проблемами, підвищення тарифів та епідемію коронавірусу. 

Дослідження тривало 24-28 березня. Методом особистого формалізованого інтерв’ю опитали 2000 респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.  

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Українська правда

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Теми: соціологіявійнакоронавірусробота
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