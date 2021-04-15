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Война, безработица и COVID: украинцы назвали главные проблемы страны

Четверг, 15 апреля 2021, 10:53
Война, безработица и COVID: украинцы назвали главные проблемы страны
Фото с Facebook Минобороны

Основными проблемами страны украинцы считают войну на Донбассе, безработицу и эпидемию коронавируса.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 24-28 марта

Дословно: "Ключевыми проблемами страны респонденты считают военный конфликт на Востоке Украины (47%), отсутствие работы, безработицу (37%) и эпидемию коронавируса (35%)".

 

Детали: Кроме того, 27% считают важной проблемой низкий уровень зарплат и пенсий, 21% – взяточничество и коррупцию во власти, по 19% – некомпетентность власти и повышение тарифов на коммунальные услуги, 16% – невозможность получить качественное медобслуживание.

Социологи отмечают, что по сравнению с июлем 2020 года количество тех, кто считает эпидемию коронавируса важной проблемой для страны выросло вдвое.

На личном уровне важнейшими проблемами украинцы считают низкий уровень зарплат и пенсий (38%) и повышение тарифов на коммунальные услуги (35%).

Эпидемию коронавируса личной проблемой считают 25%, войну на востоке Украины – 24%, повышение цен на основные товары и услуги – 23%, отсутствие работы – 23%, невозможность получить качественное медобслуживание – 16%, взяточничество и коррупцию во власти – 14%, некомпетентность власти – 13%.

 

С июля 2020 года значительно возросло количество тех, кто считает личными проблемами, повышение тарифов и эпидемию коронавируса.

Исследование проходило 24-28 марта. Методом личного формализованного интервью опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Украинская правда

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Темы: социологиявойнакоронавирусробота
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