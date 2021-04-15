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У Нідерландах відновлюються слухання у справі МН17

Четвер, 15 квітня 2021, 11:38
Фото zikua.tv

У Нідерландах в четвер о 10:00 за місцевим часом відбудеться третє цього року судове засідання у справі МН17.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Суд продовжить розгляд технічних питань, зокрема, пов’язаних з оглядом реконструкції уламків, звернення родичів загиблих щодо компенсацій.

Очікується, що слухання по суті мають розпочатися у червні 2021 року, як оголосив суд у грудні минулого року.

Як повідомлялося, прокуратура Нідерландів під час судових слухань у справі збитого над Донбасом у 2014 році літака MH17 представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою "Бук", про яку говорили підозрювані.

Раніше судді також відкинули запити щодо розслідування альтернативних сценаріїв катастрофи, заявивши, що Міжнародна слідча група вже зробила достатньо і що її висновки були включені в кримінальну справу досить детально.

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди)-Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі 298 людей, що знаходилися на борту, загинули.

Читайте також: Російські аргументи для Гааги: як будують захист обвинувачуваних у справі MH-17

Теми: MH17Нідерландисуд


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