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В Нидерландах возобновляются слушания по делу МН17

Четверг, 15 апреля 2021, 11:38
В Нидерландах возобновляются слушания по делу МН17
Фото zikua.tv

В Нидерландах в четверг в 10:00 по местному времени состоится третье в этом году судебное заседание по делу МН17.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Суд продолжит рассмотрение технических вопросов, в частности, связанных с осмотром реконструкции обломков, обращения родственников погибших относительно компенсаций.

Ожидается, что слушания по существу должны начаться в июне 2021 года, как объявил суд в декабре прошлого года.

Как сообщалось, прокуратура Нидерландов во время судебных слушаний по делу сбитого над Донбассом в 2014 году самолета MH17 представила запись новых телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой "Бук", о которой говорили подозреваемые.

Ранее судьи также отвергли запросы по расследованию альтернативных сценариев катастрофы, заявив, что Международная следственная группа уже сделала достаточно и ее выводы были включены в уголовное дело довольно подробно.

Окружной суд Гааги в марте 2020 года начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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Темы: MH17Нидерландысуд
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