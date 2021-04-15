63% українців підтримують те, що влада не планує використовувати російську вакцину від коронавірусу "Спутник-V", 23% – мають протилежну думку.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 24-28 березня

Деталі: 43% опитаних цілком підтримують таке рішення, 21% – скоріше підтримують, 13% – скоріше не підтримують, 10% – зовсім не підтримують. Останніх найбільше серед мешканців Півдня і Сходу.

Ще 14% не змогли відповісти на це питання.

Дослідження тривало 24-28 березня. Методом особистого формалізованого інтерв’ю опитали 2000 респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.