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Большинство украинцев поддерживает отказ Украины от российского "Спутника"

Четверг, 15 апреля 2021, 12:21
Большинство украинцев поддерживает отказ Украины от российского Спутника
ФОТО 112.UA

63% украинцев поддерживают то, что власти не планируют использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник-V", 23% – имеют противоположное мнение.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 24-28 марта

Детали: 43% опрошенных полностью поддерживают такое решение, 21% – скорее поддерживают, 13% – скорее не поддерживают, 10% – совсем не поддерживают. Последних больше всего среди жителей Юга и Востока.

 

Еще 14% затруднились ответить на этот вопрос.

 

Исследование проходило 24-28 марта. Методом личного формализованного интервью опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавируссоциология
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