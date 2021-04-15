Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Весна коверзує: помірне тепло, дощі, в одному регіоні - мокрий сніг

Четвер, 15 квітня 2021, 12:40
Весна коверзує: помірне тепло, дощі, в одному регіоні - мокрий сніг
фото: Наталія Негрей

Найближчої доби дощову і помірно-теплу, а в західних областях - прохолодну, погоду визначатиме циклон.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 16 квітня в Україні очікуються дощі, в західних областях подекуди з мокрим снігом, лише вночі в південно-східній частині без істотних опадів.

Вітер на Правобережжі переважно західний, на решті території - південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла; вдень 8-13°, на крайньому сході країни до 16°, в західних областях 4-9° тепла. На високогір'ї Карпат-сніг, температура вночі та вдень 2-7° морозу.

У Києві в п'ятницю часом дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°.

17 квітня в північних, більшості західних, вночі і в центральних, Харківській та Луганській областях невеликий дощ (в Карпатах невеликий мокрий сніг); на решті території без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°; на високогір'ї Карпат вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

У столиці в суботу часом невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
Усі новини...
Реклама: