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Весна коверзує: помірне тепло, дощі, в одному регіоні - мокрий сніг

Четвер, 15 квітня 2021, 12:40
фото: Наталія Негрей

Найближчої доби дощову і помірно-теплу, а в західних областях - прохолодну, погоду визначатиме циклон.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 16 квітня в Україні очікуються дощі, в західних областях подекуди з мокрим снігом, лише вночі в південно-східній частині без істотних опадів.

Вітер на Правобережжі переважно західний, на решті території - південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла; вдень 8-13°, на крайньому сході країни до 16°, в західних областях 4-9° тепла. На високогір'ї Карпат-сніг, температура вночі та вдень 2-7° морозу.

У Києві в п'ятницю часом дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°.

17 квітня в північних, більшості західних, вночі і в центральних, Харківській та Луганській областях невеликий дощ (в Карпатах невеликий мокрий сніг); на решті території без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°; на високогір'ї Карпат вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

У столиці в суботу часом невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.

Теми: погода


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