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Весна капризничает: умеренное тепло, дожди, в одном регионе - мокрый снег

Четверг, 15 апреля 2021, 12:40
фото: Наталья Негрей

В ближайшие сутки дождливую и умеренно-теплую, а в западных областях – прохладную, погоду будет определять циклон.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 16 апреля в Украине ожидаются дожди, в западных областях местами с мокрым снегом, лишь ночью в юго-восточной части без существенных осадков.

Ветер на Правобережье преимущественно западный, на остальной территории - южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла; днем 8-13°, на крайнем востоке страны до 16°, в западных областях 4-9° тепла. На высокогорье Карпат- снег, температура ночью и днем 2-7° мороза.

В Киеве в пятницу временами дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 10-12°.

17 апреля в северных, большинстве западных, ночью и в центральных, Харьковской и Луганской областях небольшой дождь (в Карпатах небольшой мокрый снег); на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°; на высокогорье Карпат ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

В столице в субботу временами небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.

Темы: погода


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