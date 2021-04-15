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Меркель приєднається до переговорів Макрона та Зеленського – ЗМІ

Четвер, 15 квітня 2021, 13:15
Фото bundesregierung.de

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель візьме участь в переговорах з президентом Володимиром Зеленським та французьким президентом Еммануелем Макроном у відеоформаті.

Про це стало відомо виданню ZN.UA з дипломатичних джерел, повідомляє "Європейська правда".

"Ці переговори у форматі тріо демонструють, що розмови, що начебто Путін буде говорити про Україну без України, не відповідає дійсності. Мета Путіна - розколоти нормандський формат. Ці переговори у відеоформаті є свідченням підтримки України з боку Франції та Німеччини", - заявило джерело видання.

Президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, 16 квітня, відвідає Францію, де зустрінеться з президентом країни Еммануелем Макроном.

Головними темами візиту буде нарощування військової присутності РФ та статус українських реформ, зокрема, створення незалежної та надійної судової влади.

На початку квітня керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував перемовини трьох країн, України, Німеччини та Франції, найближчим часом.

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Теми: МеркельФранціяЗеленський


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