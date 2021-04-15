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Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского – СМИ

Четверг, 15 апреля 2021, 13:15
Фото bundesregierung.de

Канцлер Германии Ангела Меркель примет участие в переговорах с президентом Владимиром Зеленским и французским президентом Эммануэлем Макроном в видеоформате.

Об этом стало известно ZN.UA из дипломатических источников, сообщает "Европейская правда".

"Эти переговоры в формате трио показывают, что разговоры, что якобы Путин будет говорить об Украине без Украины, не соответствует действительности. Цель Путина - расколоть Нормандский формат. Эти переговоры в видеоформате - свидетельство поддержки Украины со стороны Франции и Германии", - заявил источник издания.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 апреля, посетит Францию, где встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном.

Главными темами визита будет наращивание военного присутствия РФ и статус украинских реформ, в частности, создание независимого и надежной судебной власти.

В начале апреля руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал переговоры трех стран, Украины, Германии и Франции, в ближайшее время.

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Темы: МеркельФранцияЗеленский


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