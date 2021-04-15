Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Фінляндія готується прийняти 10 тисяч сезонних працівників, в тому числі з України

Четвер, 15 квітня 2021, 13:39

Фінляндія готується прийняти цього літа до 10 тисяч сезонних працівників, в основному з України, Росії і Таїланду, попри побоювання місцевих жителів, що приїжджі можуть посилити поширення COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Однак організатори поїздок запевнили, що все робиться для захисту робітників і їхніх наймачів.

У зв'язку з наближенням збором врожаю в південно-західній Фінляндії попит на робочу силу зросте і досягне піка на початку сезону збору ягід в східній частині країни.

За даними Центральної спілки сільгоспвиробників і власників лісу (МТК), перші робітники вже прибули до країни, і їхня кількість буде збільшуватися до кінця червня.

Ті, хто прибуває в країну, повинні пред'явити довідку, яка підтверджує, що недавно у них був негативний результат тесту на COVID-19, повідомив директор з розвитку бізнесу MTK Марко Мякі-Хакола.

За словами Мякі-Хакола, після прибуття робітників ще раз перевіряють, а потім відправляють на роботу, де вони будуть поміщені в карантин.

Ферми також повинні будуть координувати свої дії з місцевими лікарнями та розробити план охорони праці та техніки безпеки на той момент, коли почнуться сезонні роботи.

Фінський сільськогосподарський сектор налічував близько 3000 сезонних робітників в 2020 році, а в цього року фінська імміграційна служба схвалила понад 7300 заяв, і, як повідомляється, ще близько 1200 заяв очікують свого затвердження.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Меркель приєднається до переговорів Макрона та Зеленського – ЗМІ

"Червона" зона коронавірусу змістилася на схід України – ЦГЗ

В армії США вважають, що Україна може відбити атаку Росії "з часом" 

Українці не мають довіри до Степанова і колишніх голів МОЗ – опитування

доповнено Вірастюк переміг на довиборах в Раду – "Слуга народу"

РНБО обговорить війну таємно, Офіс президента озвучив частину питань

Усі новини...
Останні новини
14:23
ФотоУ Донецьку облаштовують бомбосховища та готують ліжка в лікарнях – ЗМІ
14:22
У МОЗ анонсують вакцинальні центри, де зможуть робити 10 тисяч щеплень на добу
14:18
Нацбанк підвищив облікову ставку до 7,5% річних
14:17
Кремль заявив про неможливість зустрічі Байдена і Путіна найближчим часом
13:43
Ще 12 російських літаків арештували за польоти в окупований Крим
13:40
Українське молоко зможуть експортувати до Аргентини
13:39
Фінляндія готується прийняти 10 тисяч сезонних працівників, в тому числі з України
13:26
Президент Фінляндії поговорив з Зеленським після розмови з Путіним
13:25
Комітет рекомендував Раді ухвалили законопроєкт про платіжні послуги у цілому
13:24
МОЗ очікує вакцину Pfizer 16 квітня – Степанов
Усі новини...