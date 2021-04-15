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Фінляндія готується прийняти 10 тисяч сезонних працівників, в тому числі з України

Четвер, 15 квітня 2021, 13:39
Фінляндія готується прийняти 10 тисяч сезонних працівників, в тому числі з України

Фінляндія готується прийняти цього літа до 10 тисяч сезонних працівників, в основному з України, Росії і Таїланду, попри побоювання місцевих жителів, що приїжджі можуть посилити поширення COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Однак організатори поїздок запевнили, що все робиться для захисту робітників і їхніх наймачів.

У зв'язку з наближенням збором врожаю в південно-західній Фінляндії попит на робочу силу зросте і досягне піка на початку сезону збору ягід в східній частині країни.

За даними Центральної спілки сільгоспвиробників і власників лісу (МТК), перші робітники вже прибули до країни, і їхня кількість буде збільшуватися до кінця червня.

Ті, хто прибуває в країну, повинні пред'явити довідку, яка підтверджує, що недавно у них був негативний результат тесту на COVID-19, повідомив директор з розвитку бізнесу MTK Марко Мякі-Хакола.

За словами Мякі-Хакола, після прибуття робітників ще раз перевіряють, а потім відправляють на роботу, де вони будуть поміщені в карантин.

Ферми також повинні будуть координувати свої дії з місцевими лікарнями та розробити план охорони праці та техніки безпеки на той момент, коли почнуться сезонні роботи.

Фінський сільськогосподарський сектор налічував близько 3000 сезонних робітників в 2020 році, а в цього року фінська імміграційна служба схвалила понад 7300 заяв, і, як повідомляється, ще близько 1200 заяв очікують свого затвердження.

"Українська правда" у Threads

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