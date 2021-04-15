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Финляндия готовится принять 10 тысяч сезонных работников, в том числе из Украины

Четверг, 15 апреля 2021, 13:39
Финляндия готовится принять 10 тысяч сезонных работников, в том числе из Украины

Финляндия готовится принять этим летом до 10 000 сезонных работников, в основном из Украины, России и Таиланда, несмотря на опасения местных жителей, что приезжие могут усилить распространение COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Однако организаторы поездок заверили, что все делается для защиты рабочих и их нанимателей.

В связи с приближением сбора урожая в юго-западной Финляндии спрос на рабочую силу возрастет и достигнет пика в начале сезона сбора ягод в восточной части страны.

По данным Центрального союза сельхозпроизводителей и лесовладельцев (МТК), первые рабочие уже прибыли в страну, и их количество будет увеличиваться до конца июня.

Те, кто прибывает в страну, должны предъявить справку, подтверждающую, что недавно у них был отрицательный результат теста на COVID-19, сообщил директор по развитию бизнеса MTK Марко Мяки-Хакола.

По словам Мяки-Хакола, по прибытии рабочих еще раз проверяют, а потом отправляют на работу, где они будут помещены в карантин.

Фермы также должны будут координировать свои действия с местными больницами и разработать план охраны труда и техники безопасности на тот момент, когда начнутся сезонные работы.

Финский сельскохозяйственный сектор насчитывал около 3000 сезонных рабочих в 2020 году, а в этом году финская иммиграционная служба одобрила более 7300 заявлений, и, как сообщается, еще около 1200 заявлений ожидают своего утверждения.

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