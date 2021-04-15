Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Финляндия готовится принять 10 тысяч сезонных работников, в том числе из Украины

Четверг, 15 апреля 2021, 13:39

Финляндия готовится принять этим летом до 10 000 сезонных работников, в основном из Украины, России и Таиланда, несмотря на опасения местных жителей, что приезжие могут усилить распространение COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Однако организаторы поездок заверили, что все делается для защиты рабочих и их нанимателей.

В связи с приближением сбора урожая в юго-западной Финляндии спрос на рабочую силу возрастет и достигнет пика в начале сезона сбора ягод в восточной части страны.

По данным Центрального союза сельхозпроизводителей и лесовладельцев (МТК), первые рабочие уже прибыли в страну, и их количество будет увеличиваться до конца июня.

Те, кто прибывает в страну, должны предъявить справку, подтверждающую, что недавно у них был отрицательный результат теста на COVID-19, сообщил директор по развитию бизнеса MTK Марко Мяки-Хакола.

По словам Мяки-Хакола, по прибытии рабочих еще раз проверяют, а потом отправляют на работу, где они будут помещены в карантин.

Фермы также должны будут координировать свои действия с местными больницами и разработать план охраны труда и техники безопасности на тот момент, когда начнутся сезонные работы.

Финский сельскохозяйственный сектор насчитывал около 3000 сезонных рабочих в 2020 году, а в этом году финская иммиграционная служба одобрила более 7300 заявлений, и, как сообщается, еще около 1200 заявлений ожидают своего утверждения.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского – СМИ

"Красная" зона коронавируса сместилась на восток Украины – ЦОЗ

В армии США считают, что Украина может отбить атаку России "со временем"

В украинцев нет доверия к Степанову и бывшим главам Минздрава – опрос

дополнено Вирастюк победил на довыборах в Раду – "Слуга народа"

СНБО обсудит войну тайно, Офис президента озвучил часть вопросов

Все новости...
Последние новости
13:43
Еще 12 российских самолетов арестовали за полеты в оккупированный Крым
13:39
Финляндия готовится принять 10 тысяч сезонных работников, в том числе из Украины
13:24
Минздрав ожидает вакцину Pfizer 16 апреля – Степанов
13:20
Данилов призвал к отпору в войне на информационном фронте
13:15
Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского – СМИ
13:12
Венедиктова рассказала представителям Госдепа и поверенной США о "кадровой перезагрузке"
13:07
У Зеленского обещают масштабировать программу ипотеки под 7%
13:04
Убийство журналиста во времена Майдана: в деле появилось новае подозрение
12:48
"Красная" зона коронавируса сместилась на восток Украины – ЦОЗ
12:45
Еще одна табачная компания выиграла апелляцию по миллиардному штрафу
Все новости...