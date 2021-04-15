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У Єврокомісії не змогли пояснити, чому фон дер Ляєн не приїде на 30-річчя незалежності України

Четвер, 15 квітня 2021, 14:24
У Єврокомісії не змогли пояснити, чому фон дер Ляєн не приїде на 30-річчя незалежності України
Фото з Twitter ЄП

У Європейській комісії заявили, що президентка Урсула фон дер Ляєн напише нового листа Володимиру Зеленському після критики в Брюсселі, але не змогли пояснити, чому вона відмовилась здійснити візит до України на святкування 30-ої річниці незалежності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як повідомлялося, фон дер Ляєн відмовилася від запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати святкування 30-тої річниці незалежності України в Києві та наразилася на звинувачення у порушенні протоколу і недостатньої підтримки України.

Лист Зеленському, про який написало видання Politico, був підписаний від імені глави кабінету фон дер Ляєн Бйорна Зайберта, а не від імені самої президентки Єврокомісії, як це передбачено протоколом. 

Це рішення змусило занепокоїтись дипломатів у ЄС. Відхилення такого запрошення може викликати сумніви щодо рішучості фон дер Ляєн продемонструвати підтримку України в той час, коли Росія збирає на своєму кордоні найбільшу кількість військ з 2014 року.

У четвер на брифінгу в Брюсселі речник комісії Ерік Маммер підтвердив, що лист, про який написали ЗМІ, справді існує, але він поки що не був надісланий українській владі. Речник пояснив, що у день, яким датований лист (7 квітня), фон дер Ляєн була з візитом в Туреччині і Йорданії, тому не змогла підписати листа самостійно. 

"Він не був підписаний (нею), тому що вона була відсутня. Але звісно, зараз президентка дасть відповідь", – сказав Маммер.

Журналісти зауважили, у листі Зайберт пише, що президентка попросила написати листа від її імені, а не просто підписати його, на що речник відповів, що тепер фон дер Ляєн напише листа сама. 

Маммер також відповів, чи рішення фон дер Ляєн не відвідувати Україну у таку важливу для української держави дату не стане сигналом для Росії. 

"Щодо підтримки України – тут все зрозуміло та публічно було не раз повторено Комісією і Європейським Союзом. Комісія та Європейський Союз пліч-о-пліч з Україною. Президентка сподівається отримати можливість підтвердити її підтримку України під час майбутньої зустрічі з президентом Зеленським, як тільки вона може бути організована. Можливо, ще перед датою, вказаною у запрошенні. Я б хотів нагадати, що з моменту на посаді вони тричі розмовляла з президентом України", – сказав Маммер. 

"Щодо того, як інтерпретувати рішення президентки, ви в праві самі робити власну інтерпретацію. Але дозвольте вас запевнити - президентка гарантує, що комісія буде представлена (на подіях в Україні) на належному рівні", – додав він.

На прохання журналістів пояснити фразу із листа про "насичений порядок денний" фон дер Ляєн у серпні Маммер відповів, що не може надати ніяких деталей. 

"На жаль, я не можу додати більше нічого до того, що я вже сказав. Я не можу надати сьогодні жодних деталей про графік президентки в кінці серпня", – заявив речник.

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Теми: ЄврокомісіяУкраїнаДень Незалежності
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