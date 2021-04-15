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В Еврокомиссии не смогли объяснить, почему фон дер Ляйен не приедет на 30-летие независимости Украины

Четверг, 15 апреля 2021, 14:24
Фото с Twitter ЕП

В Европейской комиссии заявили, что президент Урсула фон дер Ляйен напишет новое письмо Владимиру Зеленскому после критики в Брюсселе, но не смогли объяснить, почему она отказалась осуществить визит в Украину на празднование тридцатой годовщины независимости.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как сообщалось, фон дер Ляйен отказалась от приглашения президента Украины Владимира Зеленского посетить празднование 30-й годовщины независимости Украины в Киеве и натолкнулась на обвинения в нарушении протокола и недостаточной поддержке Украины.

Письмо Зеленскому, о котором написало издание Politico, было подписано от имени главы кабинета фон дер Ляйен Бьорна Зайберта, а не от имени самого президента Еврокомиссии, как это предусмотрено протоколом.

Это решение заставило обеспокоиться дипломатов в ЕС. Отклонение такого приглашения может вызвать сомнения в решимости фон дер Ляйен продемонстрировать поддержку Украине в то время, когда Россия собирает на своей границе наибольшее количество войск с 2014 года.

В четверг на брифинге в Брюсселе представитель комиссии Эрик Маммер подтвердил, что письмо, о котором написали СМИ, действительно существует, но оно пока не было отправлено украинской власти. Спикер пояснил, что в день, которым датировано письмо (7 апреля), фон дер Ляйен была с визитом в Турции и Иордании, поэтому не смогла подписать письмо самостоятельно.

"Оно не было подписано (ею), потому что она отсутствовала. Но конечно, сейчас президент даст ответ", – сказал Маммер.

Журналисты заметили, что Зайберт пишет, что президент попросила написать письмо от ее имени, а не просто подписать его, на что представитель ответил, что теперь фон дер Ляйен напишет письмо сама.

Маммер также ответил, решение фон дер Ляйен не посещать Украину в такую ​​важную для украинского государства дату не станет сигналом для России.

"О поддержке Украины – тут все понятно и публично было не раз повторено Комиссией и Европейским Союзом. Комиссия и Европейский Союз плечом к плечу с Украиной. Президент надеется получить возможность подтвердить ее поддержку Украины во время предстоящей встречи с президентом Зеленским, как только она может быть организована. Возможно, еще перед датой, указанной в приглашении. Я бы хотел напомнить, что с момента в должности они трижды разговаривала с президентом Украины", – сказал Маммер.

"Относительно того, как интерпретировать решение президент, вы в праве сами делать собственную интерпретацию. Но позвольте вас заверить - президент гарантирует, что комиссия будет представлена ​​(на событиях в Украине) на должном уровне", – добавил он.

По просьбе журналистов объяснить фразу из письма о "насыщенной повесткн дня" фон дер Ляйен в августе Маммер ответил, что не может предоставить никаких деталей.

"К сожалению, я не могу добавить больше нечего к тому, что я уже сказал. Я не могу предоставить сегодня никаких деталей о графике президента в ​​конце августа", – заявил пресс-секретарь.

Темы: ЕврокомиссияУкраинаДень Независимости


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