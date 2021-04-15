Кияни більше довіряють Кличку, ніж Зеленському – опитування

Міському голові Києва Віталію Кличку довіряють 56% опитаних киян, а президенту Володимиру Зеленському – 43%.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг"

Деталі: За результатами опитування 10-11 квітня, Кличку довіряють 56% опитаних киян, не довіряють – 43%.

Президенту Володимиру Зеленському довіряють 43%, не довіряють – 54%, колишньому прем’єру Володимиру Гройсману довіряють 34%, не довірять – 54%.

Колишньому президенту Петру Порошенку довіряють 33%, не довіряють – 64%. Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють – 33%, не довіряють – 38%, не знають його – 25%.

Лідерці ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко довіряють 21%, не довіряють – 77%, нардепу "ОПЗЖ" Юрію Бойку довіряють 15%, не довіряють – 66%, не знають його – 16%.

Прем’єру Дмитру Шмигалю довіряють 14%, не довіряють – 48%, не знають його – 24%.

Крім того, 49% вважають, що Кличко ефективно реагує на загрозу коронавірусу в Києві, 47% – протилежної думки.

Щодо ефективності дій у президента, то ефективними його вважають 29%, неефективними – 65%.

72% киян підтримують рішення влади про посилений локдаун з 5 по 16 квітня, а 69% зазначили, що підтримали би продовження локдауну в Києві до кінця квітня у разі загострення ситуації з коронавірусом.

55% також виступають за роботу громадського транспорту за спецперепустками під час локдауну.

Також за останній місяць майже удвічі зросла кількість тих, хто хоче зробити щеплення від коронавірусу (з 27% до 50%).

Дослідження проводилося 10-11 квітня серед мешканців Києва.

Було опитано 1200 респондентів методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності не більше 2,8%.