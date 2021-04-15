Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кияни більше довіряють Кличку, ніж Зеленському – опитування

Четвер, 15 квітня 2021, 14:29
Кияни більше довіряють Кличку, ніж Зеленському – опитування

Міському голові Києва Віталію Кличку довіряють 56% опитаних киян, а президенту Володимиру Зеленському – 43%.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг"

Деталі: За результатами опитування 10-11 квітня, Кличку довіряють 56% опитаних киян, не довіряють – 43%.

Президенту Володимиру Зеленському довіряють 43%, не довіряють – 54%, колишньому прем’єру Володимиру Гройсману довіряють 34%, не довірять – 54%.

Колишньому президенту Петру Порошенку довіряють 33%, не довіряють – 64%. Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють – 33%, не довіряють – 38%, не знають його – 25%.

Лідерці ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко довіряють 21%, не довіряють – 77%, нардепу "ОПЗЖ" Юрію Бойку довіряють 15%, не довіряють – 66%, не знають його – 16%.

Прем’єру Дмитру Шмигалю довіряють 14%, не довіряють – 48%, не знають його – 24%.

 

Крім того, 49% вважають, що Кличко ефективно реагує на загрозу коронавірусу в Києві, 47% – протилежної думки.

Щодо ефективності дій у президента, то ефективними його вважають 29%, неефективними – 65%.

 

72% киян підтримують рішення влади про посилений локдаун з 5 по 16 квітня, а 69% зазначили, що підтримали би продовження локдауну в Києві до кінця квітня у разі загострення ситуації з коронавірусом.

55% також виступають за роботу громадського транспорту за спецперепустками під час локдауну. 

Також за останній місяць майже удвічі зросла кількість тих, хто хоче зробити щеплення від коронавірусу (з 27% до 50%).

Дослідження проводилося 10-11 квітня серед мешканців Києва.

Було опитано 1200 респондентів методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності не більше 2,8%.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийВіталій Кличкоопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

Усі новини...
Зеленський
Зеленський приїхав на Зміїний у 500-й день повномасштабної війни
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Останні новини
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
Усі новини...
Реклама: