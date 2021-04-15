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Киевляне больше доверяют Кличко, чем Зеленскому – опрос

Четверг, 15 апреля 2021, 14:29

Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 56% опрошенных киевлян, а президенту Владимиру Зеленскому - 43%.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг"

Детали: По результатам опроса 10-11 апреля, Кличко доверяют 56% опрошенных киевлян, не доверяют - 43%.

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 43%, не доверяют - 54%, бывшему премьеру Владимиру Гройсману доверяют 34%, не доверят - 54%.

Бывшему президенту Петру Порошенко доверяют 33%, не доверяют - 64%. Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова доверяют - 33%, не доверяют - 38%, не знают его - 25%.

Лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 21%, не доверяют - 77%, нардепу "ОПЗЖ" Юрию Бойко доверяют 15%, не доверяют - 66%, не знают его - 16%.

Премьеру Дмитрию Шмыгалю доверяют 14%, не доверяют - 48%, не знают его - 24%.

 

Кроме того, 49% считают, что Кличко эффективно реагирует на угрозу коронавируса в Киеве, 47% - противоположного мнения.

Относительно эффективности действий президента, то эффективными его считают 29%, неэффективными - 65%.

 

72% киевлян поддерживают решение властей об усиленном локдауне с 5 по 16 апреля, а 69% отметили, что поддержали бы продолжение локдауна в Киеве до конца апреля в случае обострения ситуации с коронавирусом.

55% также выступают за работу общественного транспорта по спецпропускам во время локдауна.

Также за последний месяц почти вдвое выросло количество тех, кто хочет сделать прививку от коронавируса (с 27% до 50%).

Исследование проводилось 10-11 апреля среди жителей Киева.

Было опрошено 1200 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности не более 2,8%.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийВиталий Кличкоопрос


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