Нацполіція обшукує "Укрзалізницю"
Четвер, 15 квітня 2021, 15:02
Національна поліція проводить обшуки у філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця".
Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"
Дослівно: "Наразі слідчі Національної поліції проводять обшуки у філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця".
Деталі: В УЗ повідомляють, що співпрацюють із правоохоронцями та готові надати всі необхідні документи, передбачені законодавством.
Поліцейські розслідують можливі зловживання під час закупівлі олив та мастильних матеріалів.
Слідство встановило, що їх закупівля у 2019-2021 роках здійснювалася за цінами вище ринкових.
Українська правда