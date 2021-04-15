Нацполіція обшукує "Укрзалізницю"

Національна поліція проводить обшуки у філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця".

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Дослівно: "Наразі слідчі Національної поліції проводять обшуки у філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця".

Деталі: В УЗ повідомляють, що співпрацюють із правоохоронцями та готові надати всі необхідні документи, передбачені законодавством.

Поліцейські розслідують можливі зловживання під час закупівлі олив та мастильних матеріалів.

Слідство встановило, що їх закупівля у 2019-2021 роках здійснювалася за цінами вище ринкових.