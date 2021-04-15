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Нацполіція обшукує "Укрзалізницю"

Четвер, 15 квітня 2021, 15:02

Національна поліція проводить обшуки у філії  "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця".

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Дослівно: "Наразі слідчі Національної поліції проводять обшуки у філії  "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця".

Деталі: В УЗ повідомляють, що співпрацюють із правоохоронцями та готові надати всі необхідні документи, передбачені законодавством.

Поліцейські розслідують можливі зловживання під час закупівлі олив та мастильних матеріалів.

Слідство встановило, що їх закупівля у 2019-2021 роках здійснювалася за цінами вище ринкових. 

Українська правда
Теми: поліціяУкрзалізницяобшуки


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