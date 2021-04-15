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Нацполиция обыскивает "Укрзализныцю"

Четверг, 15 апреля 2021, 15:02

Национальная полиция проводит обыски в филиале "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця".

Источник: пресс-служба "Укрзализныци"

Дословно: "Сейчас следователи Национальной полиции проводят обыски в филиале "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця".

Детали: В УЗ сообщают, что сотрудничают с правоохранительными органами и готовы предоставить все необходимые документы, предусмотренные законодательством.

Полицейские расследуют возможные злоупотребления при закупке масел и смазочных материалов.

Следствие установило, что их закупка в 2019-2021 годах осуществлялась по ценам выше рыночных.

Украинская правда
Темы: полицияУкрзализныцяобыски


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