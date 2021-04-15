Нацполиция обыскивает "Укрзализныцю"
Четверг, 15 апреля 2021, 15:02
Национальная полиция проводит обыски в филиале "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця".
Источник: пресс-служба "Укрзализныци"
Дословно: "Сейчас следователи Национальной полиции проводят обыски в филиале "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця".
Детали: В УЗ сообщают, что сотрудничают с правоохранительными органами и готовы предоставить все необходимые документы, предусмотренные законодательством.
Полицейские расследуют возможные злоупотребления при закупке масел и смазочных материалов.
Следствие установило, что их закупка в 2019-2021 годах осуществлялась по ценам выше рыночных.
Украинская правда