Нацполиция обыскивает "Укрзализныцю"

Национальная полиция проводит обыски в филиале "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця".

Источник: пресс-служба "Укрзализныци"

Дословно: "Сейчас следователи Национальной полиции проводят обыски в филиале "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця".

Детали: В УЗ сообщают, что сотрудничают с правоохранительными органами и готовы предоставить все необходимые документы, предусмотренные законодательством.

Полицейские расследуют возможные злоупотребления при закупке масел и смазочных материалов.

Следствие установило, что их закупка в 2019-2021 годах осуществлялась по ценам выше рыночных.