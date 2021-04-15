Україна хоче випробовувати ізраїльську вакцину від коронавірусу

Україна запропонувала провести випробування нової ізраїльської вакцини проти коронавірусу.

Джерело: повідомлення посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука у Facebook

Пряма мова: "В процесі переговорів стало відомо, що Ізраїль закінчує другий етап випробувань своєї вакцини від COVID-19 в середині літа.

Українська сторона запропонувала третій етап випробувань провести в Україні з подальшою можливістю виробництва вакцини, зокрема й на наших потужностях".

Деталі: Корнійчук додав, що Ізраїль наразі вивчає зазначену пропозицію.

Що цьому передувало:

Згідно із повідомленням Офісу президента 12 квітня українська делегація на чолі з віце-прем’єр-міністром Олексієм Резніковим відвідала Ізраїль.

До складу делегації увійшли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, заступник керівника ОП Ігор Жовква та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.