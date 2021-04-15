Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна хоче випробовувати ізраїльську вакцину від коронавірусу

Четвер, 15 квітня 2021, 15:24

Україна запропонувала провести випробування нової ізраїльської вакцини проти коронавірусу.

Джерело: повідомлення посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука у Facebook

Пряма мова: "В процесі переговорів стало відомо, що Ізраїль закінчує другий етап випробувань своєї вакцини від COVID-19 в середині літа.

Українська сторона запропонувала третій етап випробувань провести в Україні з подальшою можливістю виробництва вакцини, зокрема й на наших потужностях".

Деталі: Корнійчук додав, що Ізраїль наразі вивчає зазначену пропозицію.

Що цьому передувало:

Згідно із повідомленням Офісу президента 12 квітня українська делегація на чолі з віце-прем’єр-міністром Олексієм Резніковим відвідала Ізраїль.

До складу делегації увійшли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, заступник керівника ОП Ігор Жовква та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Українська правда
Теми: коронавірусІзраїль


powered by lun.ua
Головне сьогодні

США запровадили нові санкції проти Росії та висилають її дипломатів

Зеленський: Настав час пропозицій для України та Грузії щодо членства в НАТО

Нацбанк підвищив облікову ставку до 7,5% річних

Меркель приєднається до переговорів Макрона та Зеленського – ЗМІ

"Червона" зона коронавірусу змістилася на схід України – ЦГЗ

В армії США вважають, що Україна може відбити атаку Росії "з часом" 

Усі новини...
коронавірус
"Червона" зона коронавірусу змістилася на схід України – ЦГЗ
Більшість українців підтримує відмову України від російського "Спутника"
Війна, безробіття і COVID: українці назвали головні проблеми країни
Останні новини
15:48
НАТО підтримує нові санкції США проти Росії
15:43
Банківські ставки для населення поступово зростатимуть – НБУ
15:27
У Криму ще більше обмежать водопостачання: в Алушті 5 годин на день
15:25
У Нацбанку розповіли, як ескалація на кордонах України вплинула на валютний ринок
15:24
Україна хоче випробовувати ізраїльську вакцину від коронавірусу
15:22
Близько мільйона українців добровільно накопичують пенсії – Мінсоцполітики
15:21
США запровадили нові санкції проти Росії та висилають її дипломатів
15:02
Нацполіція обшукує "Укрзалізницю"
14:52
Зеленський: Настав час пропозицій для України та Грузії щодо членства в НАТО
14:44
На Київщині врятували 2-річного хлопчика, який блукав сам близько доби
Усі новини...