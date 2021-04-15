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Украина хочет испытывать израильскую вакцину от коронавируса

Четверг, 15 апреля 2021, 15:24
Украина хочет испытывать израильскую вакцину от коронавируса

Украина предложила провести испытания новой израильской вакцины против коронавируса.

Источник: сообщение посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука в Facebook

Прямая речь: "В процессе переговоров стало известно, что Израиль заканчивает второй этап испытаний своей вакцины от COVID-19 в середине лета.

Украинская сторона предложила третий этап испытаний провести в Украине с последующей возможностью производства вакцины, в том числе и на наших мощностях".

Детали: Корнийчук добавил, что Израиль сейчас изучает указанное предложение.

Что этому предшествовало: Согласно сообщению Офиса президента 12 апреля украинская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Резниковым посетила Израиль.

В состав делегации вошли руководитель Офиса президента Андрей Ермак, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Украинская правда
Темы: коронавирусИзраиль
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