КС Молдови підтримав Санду щодо розпуску парламенту

Конституційний суд Молдови дійшов висновку про наявність підстав для розпуску парламенту, таким чином підтримавши президентку Молдови Маю Санду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

15 квітня КС розглянув запит Санду, у якому вона просила констатувати обставини, що дозволяють розпуск законодавчого органу. Президентка спрямувала такий запит після того, як у парламенті через відсутність кворуму не відбулося голосування за уряд Ігоря Гросу.

Суд постановив, що підставою для розпуску парламенту є неможливість сформувати уряд, та що законодавчий орган справді має бути розпущений. Голова КС Домніка Маноле повідомила, що двоє суддів при цьому написали окрему думку.

Рішення КС оскаржити неможливо.

Політологиня Анжела Колацки у коментарі виданню пояснила, що тепер, після рішення суду, Санду має видати указ про розпуск парламенту, назначити дату дострокових виборів та зазначити, що указ набирає чинності з дня публікації в "Офіційному моніторі".

Згідно з законодавством, вибори необхідно провести не раніше, ніж через 60 днів після розпуску законодавчого органу, та не пізніше, ніж через 90 днів.

Водночас, законодавство передбачає, що в умовах надзвичайного стану, який зараз діє у Молдові у зв’язку з епідемією, розпустити парламент неможливо. Надзвичайний стан запровадили до 30 травня.

Мая Санду заявлала, що вбачає у цьому спробу запобігти розпуску парламенту.

Депутати з партії Маї Санду "Дія та солідарність" вже оскаржили запровадження надзвичайного стану у КС, висновку з цього приводу ще немає.

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