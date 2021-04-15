Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

КС Молдови підтримав Санду щодо розпуску парламенту

Четвер, 15 квітня 2021, 16:36

Конституційний суд Молдови дійшов висновку про наявність підстав для розпуску парламенту, таким чином підтримавши президентку Молдови Маю Санду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

15 квітня КС розглянув запит Санду, у якому вона просила констатувати обставини, що дозволяють розпуск законодавчого органу. Президентка спрямувала такий запит після того, як у парламенті через відсутність кворуму не відбулося голосування за уряд Ігоря Гросу.

Суд постановив, що підставою для розпуску парламенту є неможливість сформувати уряд, та що законодавчий орган справді має бути розпущений. Голова КС Домніка Маноле повідомила, що двоє суддів при цьому написали окрему думку. 

Рішення КС оскаржити неможливо. 

Політологиня Анжела Колацки у коментарі виданню пояснила, що тепер, після рішення суду, Санду має видати указ про розпуск парламенту, назначити дату дострокових виборів та зазначити, що указ набирає чинності з дня публікації в "Офіційному моніторі".

Згідно з законодавством, вибори необхідно провести не раніше, ніж через 60 днів після розпуску законодавчого органу, та не пізніше, ніж через 90 днів. 

Водночас, законодавство передбачає, що в умовах надзвичайного стану, який зараз діє у Молдові у зв’язку з епідемією, розпустити парламент неможливо. Надзвичайний стан запровадили до 30 травня. 

Мая Санду заявлала, що вбачає у цьому спробу запобігти розпуску парламенту

Депутати з партії Маї Санду "Дія та солідарність" вже оскаржили запровадження надзвичайного стану у КС, висновку з цього приводу ще немає. 

Детальніше про події у Молдові - у відеоблозі "Європейської правди".

Теми: МолдоваКонституціясуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія відреагувала на нові санкції США: Відповідь буде невідворотньою

США запровадили нові санкції проти Росії та висилають її дипломатів

Зеленський: Настав час пропозицій для України та Грузії щодо членства в НАТО

Нацбанк підвищив облікову ставку до 7,5% річних

Меркель приєднається до переговорів Макрона та Зеленського – ЗМІ

"Червона" зона коронавірусу змістилася на схід України – ЦГЗ

Усі новини...
Молдова
Українська розвідка заперечує причетність до викрадення Чауса: Провокація РФ
До викрадення Чауса можуть бути причетні українські розвідники – ЗМІ
Парламент Молдови розгляне створення комісії для з’ясування обставин викрадення Чауса
Останні новини
17:29
Росія просить не вважати військові навчання біля кордонів України "агресією"
17:20
опитуванняХмельницький, Шевченко, Сталін: українці назвали топ-10 "ідеальних політиків"
17:12
ЄС висловив солідарність із США через масштабну кібератаку РФ
17:06
Кулеба пророкує страждання Росії, якщо вона перейде український кордон
16:51
Фонд гарантування здаватиме в оренду нерухомість через ProZorro.Продажі
16:48
Єврокомісія планує обмежити використання штучного інтелекту через приватність
16:47
фотоРозслідувачі вперше показали таємну дачу Путіна, де він зустрічався з Януковичем
16:47
Рада зробила крок до покарання тюрмою за брехню в деклараціях
16:36
відеоКС Молдови підтримав Санду щодо розпуску парламенту
16:31
США назвали, проти кого ввели нові санкції через окупацію Криму
Усі новини...