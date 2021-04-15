Конституционный суд Молдовы пришел к выводу о наличии оснований для роспуска парламента, таким образом поддержав президента Молдовы Майю Санду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

15 апреля КС рассмотрел запрос Санду, в котором она просила констатировать обстоятельства, позволяющие роспуск законодательного органа. Президент направила такой запрос после того, как в парламенте из-за отсутствия кворума не состоялось голосование за правительство Игоря Гросу.