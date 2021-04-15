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КС Молдовы поддержал идею Санду о роспуске парламента

Четверг, 15 апреля 2021, 16:36

Конституционный суд Молдовы пришел к выводу о наличии оснований для роспуска парламента, таким образом поддержав президента Молдовы Майю Санду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

15 апреля КС рассмотрел запрос Санду, в котором она просила констатировать обстоятельства, позволяющие роспуск законодательного органа. Президент направила такой запрос после того, как в парламенте из-за отсутствия кворума не состоялось голосование за правительство Игоря Гросу.

Темы: МолдоваКонституциясуд


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