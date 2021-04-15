Байден оголосив у США надзвичайний стан через загрозливу діяльність РФ

Президент США Джо Байден оголосив про запровадження у США загальнонаціонального надзвичайного стану у зв’язку з "надзвичайною загрозою" через зовнішню діяльність уряду Російської Федерації.

Про це йдеться у листі до Конгресу США "щодо блокування власності", оприлюдненому Білим домом, пише "Європейська правда".

"Повідомляю, що я видав наказ про оголошення національного надзвичайного стану у зв’язку з нетиповою та надзвичайною загрозою для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки США, що створюється специфічною шкідливою зовнішньою діяльністю уряду Російської Федерації", - йдеться у тексті.

Серед таких дій Байден називає спробу зірвати підірвати проведення вільних і чесних демократичних виборів, а також підірвати демократичні інституції у США та країнах-партнерах і союзниках, участь Росії та сприяння злочинній кібердіяльності, спрямованій проти США і союзників, сприяння та використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди.

Також це здійснення "екстериторіальної діяльності, спрямованої проти дисидентів або журналістів, дії для підриву безпеки у країнах та регіонах, важливих для нацбезпеки США, порушення усталених принципів міжнародного права, включно з повагою до територіальної цілісності країни.

"(Все це) складає нетипову і надзвичайну загрозу для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки Сполучених Штатів", - підсумовує Байден.

Лист додається до відповідного указу Джо Байдена "щодо блокування власності у зв’язку зі специфічною шкідливою зовнішньою діяльністю уряду РФ".