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Байден оголосив у США надзвичайний стан через загрозливу діяльність РФ

Четвер, 15 квітня 2021, 18:26

Президент США Джо Байден оголосив про запровадження у США загальнонаціонального надзвичайного стану у зв’язку з "надзвичайною загрозою" через зовнішню діяльність уряду Російської Федерації.

Про це йдеться у листі до Конгресу США "щодо блокування власності", оприлюдненому Білим домом, пише "Європейська правда".  

"Повідомляю, що я видав наказ про оголошення національного надзвичайного стану у зв’язку з нетиповою та надзвичайною загрозою для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки США, що створюється специфічною шкідливою зовнішньою діяльністю уряду Російської Федерації", - йдеться у тексті. 

Серед таких дій Байден називає спробу зірвати підірвати проведення вільних і чесних демократичних виборів, а також підірвати демократичні інституції у США та країнах-партнерах і союзниках, участь Росії та сприяння злочинній кібердіяльності, спрямованій проти США і союзників, сприяння та використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди.

Також це здійснення "екстериторіальної діяльності, спрямованої проти дисидентів або журналістів, дії для підриву безпеки у країнах та регіонах, важливих для нацбезпеки США, порушення усталених принципів міжнародного права, включно з повагою до територіальної цілісності країни. 

"(Все це) складає нетипову і надзвичайну загрозу для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки Сполучених Штатів", - підсумовує Байден. 

Лист додається до відповідного указу Джо Байдена "щодо блокування власності у зв’язку зі специфічною шкідливою зовнішньою діяльністю уряду РФ". 

Теми: СШАРосія


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