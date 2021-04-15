Байден объявил в США чрезвычайное положение из-за угрожающей деятельности РФ

Президент США Джо Байден объявил о введении в США общенационального чрезвычайного положения в связи с "чрезвычайной угрозой" создаваемой внешней внешнюю деятельностю правительства Российской Федерации.

Об этом говорится в письме к Конгрессу США, являющемся дополнением к указу "о блокировани собственности в связи со специфической вредительной внешней деятельностью правительства РФ", обнародованном Белым домом, пишет "Европейская правда".

"Сообщаю, что я издал приказ об объявлении национального чрезвычайного положения в связи с нетипичной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США, создаваемой специфической вредительской внешней деятельностью правительства Российской Федерации", - говорится в тексте.

Среди таких действий Байден называет попытку подорвать проведение свободных и честных демократических выборов, а также подорвать демократические институты в США и странах-партнерах и союзниках, участие России и содействие преступной кибердияльности, направленной против США и союзников, содействие и использование транснациональной коррупции для воздействия на иностранные правительства.

Также это осуществление "экстерриториальной деятельности, направленной против диссидентов или журналистов, действия для подрыва безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США, нарушение устоявшихся принципов международного права, включительно с уважением территориальной целостности стран".

"(Все это) составляет нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", - заключает Байден.

Письмо прилагается к соответствующему указу Джо Байдена "по блокированию собственности в связи со специфической вредной внешней деятельностью правительства РФ".

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