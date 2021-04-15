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Ляшко назвав область, яка наступною може вийти із "червоної" зони

Четвер, 15 квітня 2021, 19:58
Ляшко назвав область, яка наступною може вийти із червоної зони

Найближчими дням Чернівецька область може вийти з червоного рівня епіднебезпеки.

Джерело: головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook

Пряма мова: "Наразі, в області, яка з 1 березня перебуває в "червоному" рівні досягнуто 4 з 5 передумов для переходу в "жовтий" рівень".

Деталі: Зокрема, рівень тестування у Чернівецькій області в 4 рази більший за цільовий показник у 300 тестувань на 100 тисяч населення. Також коефіцієнт виявлення на чверть менший за цільовий показник у 20%

Окрім того, завантаженість ліжок з киснем за останній тиждень зменшилась із 55% до поточних 49%. Такий показник є менше встановленого граничного показника у 65% на чверть

В області ж динаміка рівня госпіталізацій є однією із найкращих по країні і складає -25% госпіталізованих за останній тиждень. 

Також зменшився і рівень госпіталізацій за останні 2 тижні: було 99 осіб на 100 тисяч населення, а стало 67. 

Що передувало: Нещодавно Івано-Франківська та Закарпатська області вийшли із "червоної" зони, де перебували із початку березня. 

Українська правда

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Теми: карантинЧернівецька область
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