Ляшко назвал область, которая следующей может выйти из "красной" зоны

В ближайшие дням Черновицкая область может выйти из красного уровня эпидопасности.

Источник: главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook

Прямая речь: "Сейчас в области, с 1 марта находится в "красном" уровне достигнуто 4 из 5 предпосылок для перехода в" желтый "уровень".

Детали: В частности, уровень тестирования в Черновицкой области в 4 раза больше целевого показателя в 300 тестирований на 100 тысяч населения. Также коэффициент обнаружения на четверть меньше целевой показатель в 20%

Кроме того, загруженность коек с кислородом за последнюю неделю уменьшилась с 55% до текущих 49%. Такой показатель меньше установленного предельного показателя в 65% на четверть

В области же динамика уровня госпитализаций является одной из лучших по стране и составляет 25% госпитализированных за последнюю неделю.

Также уменьшился и уровень госпитализаций за последние 2 недели: было 99 человек на 100 тысяч населения, а стало 67.

Что предшествовало: Недавно Ивано-Франковская и Закарпатская области вышли из "красной" зоны, где находились с начала марта.