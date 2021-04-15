Місто Хмельницький виграло приз ПАРЄ за просування європейських ідей

Українське місто Хмельницький виграло 2021 Europe Prize - найвищу нагороду, яку щорічно присуджує Парламентська Асамблея Ради Європи містам, які найактивніше просувають європейські ідеали.

Про це повідомила пресслужба ПАРЄ, пише "Європейська правда".

Зазначається, що Хмельницький активно співпрацює зі своїми 13 містами-побратимами - Сілістрою у Болгарії, Руставі у Грузії, Шауляєм у Литві, Бєльцями у Молдові, Цеханувом у Польщі, Бором у Сербії, Манізесом в Іспанії, Крамфорсом у Швеції, українським Старобільськом, Кармелем в Ізраїлі, Акваскальєнтес у Мексиці, Модесто у США та Шицзячжуанем у Китаї.

"Місто постійно намагається розширити співпрацю та налагодити економічне, наукове, технічне, культурне партнерство з новими містами. Воно також активно переймається захистом довкілля та має проєкти у цій сфері", - зазначають у повідомленні.

Відзначається, що у Хмельницькому є багато програм для молоді - програми обміну між школами й ВНЗ з навчальними закладами в інших країнах Європи, у школах проводиться День Європи, молодь знайомлять з культурою і традиціями європейських країн через різноманітні події.

Хмельницький з 2003 року відзначає День Європи, організовуючи фестивалі європейської культури з вікторинами й змаганнями, а також організовує зустрічі "Європейських клубів" у навчальних закладах; у дні місцевих та національних свят, як і до Європейського дня мов, вивішують прапор ЄС.

Зазначається, що у 2020 році задля співпраці з містами-побратимами Хмельницький створив унікальний проєкт - онлайн-платформу, на якій є інформація міста і його побратимів про можливості для інвестицій та експорту, з презентаціями стратегічних проєктів.

На фінальному етапі за приз змагалися також німецькі Бамберг і Мюнстер та польське Кельце.

Нагорода Europe Prize, заснована у 1955 році, є найвищою відзнакою, що може бути присуджена європейському місту. Сам приз складається із кубка, диплома і стипендії, яка може бути використана для навчального візиту молоді міста-переможця до європейських установ.

Хмельницький - вже не перше українське місто, що виграє Europe Prize. У 2010 нагороду присудили Харкову, у 2018 році - Івано-Франківську.