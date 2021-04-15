Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Город Хмельницкий выиграл приз ПАСЕ за продвижение европейских идей

Четверг, 15 апреля 2021, 20:50
Город Хмельницкий выиграл приз ПАСЕ за продвижение европейских идей

Украинский город Хмельницкий выиграл 2021 Europe Prize - высшую награду, которую ежегодно присуждает Парламентская Ассамблея Совета Европы городам, которые активно продвигают европейские идеалы.

Об этом сообщила пресс-служба ПАСЕ, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Хмельницкий активно сотрудничает со своими 13 городами-побратимами - Силистрой в Болгарии, Рустави в Грузии, Шауляем в Литве, Бельцами в Молдове, Цеханувом в Польше, Бором в Сербии, Манизесом в Испании, Крамфорсом в Швеции, украинским Старобельском, Кармелом в Израиле, Акваскальентесом в Мексике, Модесто в США и Шицзячжуаном в Китае.

"Город постоянно пытается расширить сотрудничество и наладить экономическое, научное, техническое, культурное партнерство с новыми городами. Он также активно занимается защитой окружающей среды и имеет проекты в этой сфере", - отмечается в сообщении.

The winner of the 2021 Europe Prize is the city of Khmelnytskyi in Ukraine. Congratulations! **** La ville lauréate pour...

Опубліковано Europe Prize of PACE - Prix de l'Europe de l'APCE Четвер, 15 квітня 2021 р.

Отмечается, что в Хмельницком есть много программ для молодежи - программы обмена между школами и вузами с учебными заведениями в других странах Европы, в школах проводится День Европы, молодежь знакомят с культурой и традициями европейских стран через различные события.

Хмельницкий с 2003 года отмечает День Европы, организуя фестивали европейской культуры с викторинами и соревнованиями, а также организует встречи "Европейских клубов" в учебных заведениях; в дни местных и национальных праздников, как и в Европейский день языков, вывешивают флаг ЕС.

Отмечается, что в 2020 году для сотрудничества с городами-побратимами Хмельницкий создал уникальный проект - онлайн-платформу, на которой есть информация города и его побратимов о возможностях для инвестиций и экспорта, с презентациями стратегических проектов.

На финальном этапе за приз соревновались также немецкие Бамберг и Мюнстер и польское Кельце.

Награда Europe Prize, основанная в 1955 году, является высшей наградой, которая может быть присуждена европейскому городу. Сам приз состоит из кубка, диплома и стипендии, которая может быть использована для учебного визита молодежи города-победителя в европейские институции.

Хмельницкий - уже не первый украинский город, выигрывающий Europe Prize. В 2010 награду присудили Харькову, в 2018 году - Ивано-Франковску.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ХмельницкийПАСЕ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Хмельницкий
В Хмельницкой области прогремели взрывы: работала ПВО
В Хмельницкой области россияне ударили по военному объекту: уничтожили 5 летательных аппаратов
"Новый Чернобыль". Кремль запугивает новой дезинформацией
Последние новости
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
Все новости...
Реклама: