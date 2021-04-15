Город Хмельницкий выиграл приз ПАСЕ за продвижение европейских идей

Украинский город Хмельницкий выиграл 2021 Europe Prize - высшую награду, которую ежегодно присуждает Парламентская Ассамблея Совета Европы городам, которые активно продвигают европейские идеалы.

Об этом сообщила пресс-служба ПАСЕ, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Хмельницкий активно сотрудничает со своими 13 городами-побратимами - Силистрой в Болгарии, Рустави в Грузии, Шауляем в Литве, Бельцами в Молдове, Цеханувом в Польше, Бором в Сербии, Манизесом в Испании, Крамфорсом в Швеции, украинским Старобельском, Кармелом в Израиле, Акваскальентесом в Мексике, Модесто в США и Шицзячжуаном в Китае.

"Город постоянно пытается расширить сотрудничество и наладить экономическое, научное, техническое, культурное партнерство с новыми городами. Он также активно занимается защитой окружающей среды и имеет проекты в этой сфере", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что в Хмельницком есть много программ для молодежи - программы обмена между школами и вузами с учебными заведениями в других странах Европы, в школах проводится День Европы, молодежь знакомят с культурой и традициями европейских стран через различные события.

Хмельницкий с 2003 года отмечает День Европы, организуя фестивали европейской культуры с викторинами и соревнованиями, а также организует встречи "Европейских клубов" в учебных заведениях; в дни местных и национальных праздников, как и в Европейский день языков, вывешивают флаг ЕС.

Отмечается, что в 2020 году для сотрудничества с городами-побратимами Хмельницкий создал уникальный проект - онлайн-платформу, на которой есть информация города и его побратимов о возможностях для инвестиций и экспорта, с презентациями стратегических проектов.

На финальном этапе за приз соревновались также немецкие Бамберг и Мюнстер и польское Кельце.

Награда Europe Prize, основанная в 1955 году, является высшей наградой, которая может быть присуждена европейскому городу. Сам приз состоит из кубка, диплома и стипендии, которая может быть использована для учебного визита молодежи города-победителя в европейские институции.

Хмельницкий - уже не первый украинский город, выигрывающий Europe Prize. В 2010 награду присудили Харькову, в 2018 году - Ивано-Франковску.