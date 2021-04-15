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Польща оголосила трьох російських дипломатів персонами нон-грата

Четвер, 15 квітня 2021, 21:27

Польща оголосила персонами нон-грата трьох російських дипломатів за "порушення дипломатичного статусу і діяльність на шкоду Польщі".

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосило Міністерство закордонних справ Польщі.

Зазначається, що 15 квітня МЗС викликало посла РФ та вручило йому ноту про оголошення персонами нон-грата трьох співробітників посольства РФ у Варшаві. 

"Підставою для рішення стало порушення дипломатичного статусу та здійснення зазначеними особами діяльності на шкоду Республіці Польща", - повідомляють у заяві.

Також у ній Польща висловлює повну солідарність із рішеннями США від 15 квітня, що стосуються її політики щодо Росії. 

"Рішення, які спільно ухвалюються та погоджуються союзниками, є найкращою відповіддю на ворожі дії, до яких вдається Російська Федерація", - додають наприкінці.  

Нагадаємо, 15 квітня Сполучені Штати оголосили про видворення 10 російських дипломатів та нові санкції щодо Росії за втручання у вибори і зловмисну ​​кібердіяльність.



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