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Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон-грата

Четверг, 15 апреля 2021, 21:27

Польша объявила персонами нон-грата трех российских дипломатов за "нарушение дипломатического статуса и деятельности в ущерб Польше".

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявило Министерство иностранных дел Польши.

Отмечается, что 15 апреля МИД вызвало посла РФ и вручило ему ноту об объявлении персонами нон-грата трех сотрудников посольства РФ в Варшаве.

"Основанием для решения стало нарушение дипломатического статуса и осуществление указанными лицами деятельности в ущерб Республике Польша", - сообщают в заявлении.

Также в ней Польша выражает полную солидарность с решениями США от 15 апреля, касающимися политики в отношении России.

"Решения, которые совместно принимаются и согласовываются союзниками, являются лучшим ответом на враждебные действия, к которым прибегает Российская Федерация", - добавляют в конце.

Напомним, 15 апреля Соединенные Штаты объявили о выдворении 10 российских дипломатов и новых санкциях в отношении России за вмешательство в выборы и злонамеренную кибердеятельность.



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