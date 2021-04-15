Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон-грата

Четверг, 15 апреля 2021, 21:27
Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон-грата

Польша объявила персонами нон-грата трех российских дипломатов за "нарушение дипломатического статуса и деятельности в ущерб Польше".

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявило Министерство иностранных дел Польши.

Отмечается, что 15 апреля МИД вызвало посла РФ и вручило ему ноту об объявлении персонами нон-грата трех сотрудников посольства РФ в Варшаве.

"Основанием для решения стало нарушение дипломатического статуса и осуществление указанными лицами деятельности в ущерб Республике Польша", - сообщают в заявлении.

Также в ней Польша выражает полную солидарность с решениями США от 15 апреля, касающимися политики в отношении России.

"Решения, которые совместно принимаются и согласовываются союзниками, являются лучшим ответом на враждебные действия, к которым прибегает Российская Федерация", - добавляют в конце.

Напомним, 15 апреля Соединенные Штаты объявили о выдворении 10 российских дипломатов и новых санкциях в отношении России за вмешательство в выборы и злонамеренную кибердеятельность.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Последние новости
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
Все новости...
Реклама: