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Глави МЗС країн Балтії виступили зі спільною заявою після зустрічі в Києві

Четвер, 15 квітня 2021, 23:01
Глави МЗС країн Балтії виступили зі спільною заявою після зустрічі в Києві

Міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії у спільній заяві, до якої приєднується і Україна, закликали Росію припинити провокаційні дії та висловили підтримку прагненням України до членства у ЄС та НАТО. 

Як повідомляє "Європейська правда", текст заяви оприлюднило МЗС України.

У ній міністри висловлюють підтримку суверенітету та територіальній цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів,

"Ми також підтримуємо її прагнення європейського та євроатлантичного членства, як це було заявлено у декларації Бухарестського саміту НАТО, та заохочуємо Україну продовжувати необхідні реформи для досягнення цієї мети", - зазначають вони.

Глави МЗС висловлюють жаль з приводу того, що Росія продовжує нарощувати сили поруч з українським кордоном та в окупованому Криму. 

"Ми закликаємо Росію припинити свої провокації, а також розвіяти всі занепокоєння, продемонструвавши прозорість відповідно до механізму зниження ризиків згідно з Віденським документом та дотримуючись принципів та зобов'язань ОБСЄ", - наголошують вони, зазначаючи, що вітають відданість України політичному вирішенню конфлікту.

Глави МЗС додають, що прагнуть поглиблювати співпрацю між країнами у сфері безпеки та оборони, обмінюватися інформацією, протидіяти агресивній пропаганді та дезінформації, гібридним загрозам та координувати зусилля для вирішення спільних викликів у сфері енергетичної безпеки.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви застеріг Росію від перетину нових "червоних ліній", заявивши, що наслідки будуть неуникними. Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич заявив, що Євросоюзу слід бути готовим запровадити нові секторальні санкції проти Росії у разі загострення агресії проти України.

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