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Главы МИД стран Балтии выступили с совместным заявлением после встречи в Киеве

Четверг, 15 апреля 2021, 22:50

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии в совместном заявлении, к которому присоединяется и Украина, призвали Россию прекратить провокационные действия и выразили поддержку стремлениям Украины к членству в ЕС и НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", текст заявления обнародовало МИД Украины.

В нем министры выражают поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ,

"Мы также поддерживаем ее стремление к европейскому и евроатлантическому членству, как это было заявлено в декларации Бухарестского саммита НАТО, и призываем Украину продолжать необходимые реформы для достижения этой цели", - отмечают они.

Главы МИД выражают сожаление по поводу того, что Россия продолжает наращивать силы рядом с украинской границей и в оккупированном Крыму.

"Мы призываем Россию прекратить свои провокации, а также развеять все беспокойства, продемонстрировав прозрачность в соответствии с механизмом снижения рисков согласно Венскому документу и соблюдая принципы и обязательства ОБСЕ", - отмечают они, приветствуя приверженность Украины политическому решению конфликта.

Главы МИД добавляют, что стремятся углублять сотрудничество между странами в сфере безопасности и обороны, обмениваться информацией, противодействовать агрессивной пропаганде и дезинформации, гибридным угрозам и координировать усилия для решения общих вызовов в сфере энергетической безопасности.

Напомним, министр иностранных дел Литвы предостерег Россию от пересечения новых "красных линий", заявив, что последствия будут неизбежными. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Евросоюзу следует быть готовым ввести новые секторальные санкции против России в случае обострения агрессии против Украины.



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