В Україну повертається тепло, але дощі залишаться

В Україні з понеділка очікується тепло до 15°, але й залишаться дощі.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Дощі, в західних областях подекуди з мокрим снігом, лише вночі у південно-східній частині без істотних опадів. Вітер на Правобережжі переважно західний, на решті території - південний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла; вдень 8-13°, на крайньому сході країни до 16°, у західних областях 4-9° тепла. На високогір'ї Карпат часом сніг, температура протягом доби 2-7° морозу.

У Києві та області завтра дощитиме. Вітер західний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°, на Київщині вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

Синоптики прогнозують 17 квітня у північних, більшості західних, вночі і в центральних, Харківській та Луганській областях невеликий дощ (в Карпатах невеликий мокрий сніг); на решті території без істотних опадів.

18 квітня у північно-східних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°, 18 квітня у південних та східних областях до 17° тепла; на високогір'ї Карпат 17 квітня вночі 0-5° морозу, 18 квітня близько 0°, вдень 2-7° тепла.

На Київщині 17 квітня пройде невеликий дощ, 18 квітня без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.

Згідно з прогнозом, 19 квітня в західних областях і в південній частині невеликий дощ, на решті території без опадів. 20 квітня в Україні дощі, лише у більшості західних, вночі і північних областей без опадів.

Температура вночі 2-8° тепла; вдень 19 квітня 10-15°, у східних областях 13-18°, 20 квітня 6-11°, у південно-східних областях до 16°.

У столичному регіоні 19- 20 квітня опади не очікуються, лише вдень 20 квітня невеликий дощ. Температура вночі 2-7°; вдень 19 квітня 10-15°, 20 квітня 6-11°.