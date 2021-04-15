В Украину возвращается тепло, но дожди останутся

В Украине с понедельника ожидается тепло до 15 °, но и останутся дожди.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: В Украине в пятницу пройдут дожди, местами с мокрым снегом, ночью 2-7° тепла, днем ​​8-13°, на крайнем востоке страны до 16°, в Карпатах в течение суток 2-7° мороза.

Дожди, в западных областях местами с мокрым снегом, лишь ночью в юго-восточной части без существенных осадков. Ветер на Правобережье преимущественно западный, на остальной территории - южный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°, на крайнем востоке страны до 16°, в западных областях 4-9° тепла. На высокогорье Карпат временами снег, температура ночью 2-7° мороза.

В Киеве и области завтра дожди. Ветер западный, 7-12 м/с. В столице температура ночью 5-7° тепла, днем ​​10-12°, на Киевщине ночью 2-7° тепла, днем ​​8-13°.

Синоптики прогнозируют 17 апреля в северных, большинстве западных, ночью и в центральных, Харьковской и Луганской областях небольшой дождь (в Карпатах небольшой мокрый снег); на остальной территории без существенных осадков.

18 апреля в северо-восточных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​9-14°, 18 апреля в южных и восточных областях до 17° тепла; на высокогорье Карпат 17 апреля ночью 0-5° мороза, 18 апреля около 0°, днем ​​2-7° тепла.

На Киевщине 17 апреля пройдет небольшой дождь, 18 апреля без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​9-14°.

Согласно прогнозу, 19 апреля в западных областях, днем ​​и в южной части небольшой дождь, на остальной территории без осадков. 20 апреля в Украине дожди, лишь в большинстве западных, ночью и северных областей без осадков.

Температура ночью 2-8° тепла; днем 19 апреля 10-15°, в восточных областях 13-18°, 20 апреля 6-11°, в юго-восточных областях до 16°.

В столичном регионе 19-20 апреля осадков не ожидается, лишь днем ​​20 апреля небольшой дождь. Температура ночью 2-7°; днем 19 апреля 10-15°, 20 апреля 6-11°.