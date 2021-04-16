Байден про Росію: Зараз час для деескалації

Президент США Джо Байден під час брифінгу, що стосувався Росії, заявив, що "зараз час для деескалації".

Джерело: AFP з брифінгу Байдена, "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Я повністю підтримую суверенітет і територіальну цілісність України і зараз настав час для деескалації, шляху уперед через дипломатичний процес. США та Україна конструктивно рухаються цим шляхом.

І я хочу сказати, що в інтересах США – співпрацювати з Росією, ми будемо продовжувати це. Але якщо Росія намагатиметься зашкодити інтересам США, ми відповідатимемо на це – це стосується наших народів і наших союзників".

Деталі: Байден охарактеризував запроваджені санкції проти РФ як "зважену і співрозмірну" відповідь на ворожі дії Москви проти США. За словами Байдена, під час телефонного дзвінка раніше на цьому тижні він "ясно дав зрозуміти президенту Путіну (Володимиру Путіну), що "ми могли б піти далі", але додав, що Вашингтон не збирається починати цикл ескалації і конфлікту з Росією.

Запропонований Байденом саміт з Путіним, який, як повідомляється, може відбутися цього літа в Європі, стане можливістю почати діалог. Водночас зазначається, що Путін ще не відповів на запрошення, але, за словами Байдена, "наші команди обговорюють цю можливість просто зараз".

Передісторія: Раніше США оголосили про видворення 10 російських дипломатів та нові санкції щодо Росії за втручання у вибори і зловмисну ​​кібердіяльність. Зокрема, мова йде про санкції проти шести російських технологічних компаній, які надають підтримку російським розвідувальним службам та сприяють шкідливій кібердіяльності. Також у санкційний список потрапили 32 юридичні та фізособи, які здійснювали спроби уряду Росії впливати на президентські вибори у США 2020 року.