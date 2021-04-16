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Байден о России: Сейчас время для деэскалации

Пятница, 16 апреля 2021, 01:32
Байден о России: Сейчас время для деэскалации
the texas tribune

Президент США Джо Байден во время брифинга, касающегося России, заявил, что "сейчас время для деэскалации".

Источник: AFP с брифинга Байдена, "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я полностью поддерживаю суверенитет и территориальную целостность Украины и сейчас настало время для деэскалации, следования вперед путем дипломатического процесса. США и Украина конструктивно двигаются по этому пути.

И я хочу сказать, что в интересах США - сотрудничать с Россией, мы будем продолжать это. Но если Россия будет пытаться повредить интересам США, мы ответим на это - это касается наших народов и наших союзников".

Детали: Байден охарактеризовал введенные санкции против РФ как "взвешенный и соразмерный" ответ на враждебные действия Москвы против США. По словам Байдена, во время телефонного звонка ранее на этой неделе он "ясно дал понять президенту Путину (Владимиру Путину), что "мы могли бы пойти дальше", но добавил, что Вашингтон не собирается начинать цикл эскалации и конфликта с Россией.

Предложенный Байденом саммит с Путиным, который, как сообщается, может состояться этим летом в Европе, станет возможностью начать диалог. В то же время отмечается, что Путин еще не ответил на приглашение, но, по словам Байдена, "наши команды обсуждают эту возможность прямо сейчас".

Предыстория: Ранее США объявили о выдворении 10 российских дипломатов и новых санкциях в отношении России из-за вмешательства в выборы и злонамеренной кибердияльнисти. В частности, речь идет о санкциях против шести российских технологических компаний, которые оказывают поддержку российским разведывательным службам и способствуют вредной кибердияльности. Также в санкционный список попали 32 юридические и физические лица, осуществляющие попытки правительства России влиять на президентские выборы в США 2020 года.

Темы: РосcияСШАБайден
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