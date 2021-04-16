Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мін’юст США почав перевірку російських компаній — перевірять і зв’язок зі спецслужбами РФ

П'ятниця, 16 квітня 2021, 02:43
Мін’юст США почав перевірку російських компаній — перевірять і зв’язок зі спецслужбами РФ
CGTN

Мін’юст США почав перевірку десятка російських компаній, які можуть загрожувати американським ланцюжкам постачань.

Джерело: помічник генерального прокурора Джон Демерс у Reuters

Деталі: Демерс сказав, що слідчі будуть шукати зв'язок між конкретною компанією і російськими спецслужбами – при оцінці, чи становить компанія загрозу. За його словами, також будуть вивчені іноземні компанії, у яких є бек-офіси в Росії.

Посадовець  відмовився повідомити, які саме компанії вивчає Мін’юст.

За його словами, розслідування перебуває на ранній стадії і може тривати місяці. Демерс зазначив, що "ми приступили до першого етапу аналізу".

Процес перевірки може привести до того, що дані щодо деяких російських компаній  будуть передані в Міністерство торгівлі для "подальших заходів".

Передісторія: Оголошення зроблено на тлі того, як США оголосили про видворення 10 російських дипломатів та нові санкції щодо Росії за втручання у вибори і зловмисну ​​кібердіяльність. Зокрема, мова йде про санкції проти шести російських технологічних компаній, які надають підтримку російським розвідувальним службам та сприяють шкідливій кібердіяльності. Також у санкційний список потрапили 32 юридичні та фізособи, які здійснювали спроби уряду Росії впливати на президентські вибори у США 2020 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

Усі новини...
США
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Останні новини
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
Усі новини...
Реклама: