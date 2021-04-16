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Мін’юст США почав перевірку російських компаній — перевірять і зв’язок зі спецслужбами РФ

П'ятниця, 16 квітня 2021, 02:43
CGTN

Мін’юст США почав перевірку десятка російських компаній, які можуть загрожувати американським ланцюжкам постачань.

Джерело: помічник генерального прокурора Джон Демерс у Reuters

Деталі: Демерс сказав, що слідчі будуть шукати зв'язок між конкретною компанією і російськими спецслужбами – при оцінці, чи становить компанія загрозу. За його словами, також будуть вивчені іноземні компанії, у яких є бек-офіси в Росії.

Посадовець  відмовився повідомити, які саме компанії вивчає Мін’юст.

За його словами, розслідування перебуває на ранній стадії і може тривати місяці. Демерс зазначив, що "ми приступили до першого етапу аналізу".

Процес перевірки може привести до того, що дані щодо деяких російських компаній  будуть передані в Міністерство торгівлі для "подальших заходів".

Передісторія: Оголошення зроблено на тлі того, як США оголосили про видворення 10 російських дипломатів та нові санкції щодо Росії за втручання у вибори і зловмисну ​​кібердіяльність. Зокрема, мова йде про санкції проти шести російських технологічних компаній, які надають підтримку російським розвідувальним службам та сприяють шкідливій кібердіяльності. Також у санкційний список потрапили 32 юридичні та фізособи, які здійснювали спроби уряду Росії впливати на президентські вибори у США 2020 року.

Теми: СШАРосія


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