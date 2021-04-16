Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минюст США начал проверку российских компаний — проверят и связь со спецслужбами РФ

Пятница, 16 апреля 2021, 02:43
Минюст США начал проверку российских компаний — проверят и связь со спецслужбами РФ
CGTN

Минюст США начал проверку десятка российских компаний, которые могут угрожать американским цепочкам поставок.

Источник: помощник генерального прокурора Джон Демерс в Reuters

Детали: Демерс сказал, что следователи будут искать связь между конкретной компанией и российскими спецслужбами - при оценке, представляет ли компания угрозу. По его словам, также будут изучены иностранные компании, у которых есть бэк-офисы в России.

Чиновник отказался сообщить, какие именно компании изучает Минюст.

По его словам, расследование находится на ранней стадии и может длиться месяцы. Демерс отметил, что "мы приступили к первому этапу анализа".

Процесс проверки может привести к тому, что данные по некоторым российских компаний будут переданы в Министерство торговли для "дальнейших мер".

Предыстория: Объявление сделано на фоне того, как США объявили о выдворении 10 российских дипломатов и новых санкциях в отношении России из-за вмешательства в выборы и злонамеренной кибердияльнисти. В частности, речь идет о санкциях против шести российских технологических компаний, которые оказывают поддержку российским разведывательным службам и способствуют вредной кибердияльности. Также в санкционный список попали 32 юридические и физические лица, осуществляющие попытки правительства России влиять на президентские выборы в США 2020 года.

Темы: СШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
США
"Зерновая сделка" США предоставят Украине $250 млн на поддержку фермеров
США выделяют $250 млн на поддержку сельского хозяйства Украины
СМИ: США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $1,3 млрд
Последние новости
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
Все новости...
Реклама: